لندن .. السيطرة على حريق هائل في سطح مبنى مصرف باركليز

أعلنت هيئة إطفاء لندن السيطرة على حريق هائل نشب في أحد مباني منطقة المصارف في العاصمة البريطانية لندن.

ونشب الحريق في سطح مبنى بنك "باركليز" في منطقة كناري وارف في العاصمة البريطانية لندن، في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث شارك في جهود إطفاء الحريق أكثر من 60 رجل إطفاء، بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الدخان الأسود الكثيف تصاعد من مبنى بنك "باركليز" في منطقة كناري وارف في لندن، موضحة أن الحريق نشب في وحدة للتبريد إلا أنه لم يمتد لباقي أجزاء المبنى.

و"باركليز" شركة بريطانية متعددة الجنسيات مختصة بالاستثمار والخدمات المصرفية الشخصية والأعمال المصرفية للشركات وإدارة الثروات وإدارة الاستثمار.