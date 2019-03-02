عامل نظافة يعثر على 400 ألف دولار ويسلمها للشرطة

وصفت وسائل إعلام بريطانية عدة عامل نظافة بصفات كثيرة، من أهمها أنه "أمين بصورة غير عادية"، بعدما عثر على حقيبة تحتوي على 300 ألف جنيه استرليني أو ما يعادل 400 ألف دولار في إحدى حافلات المواصلات في لندن، وسلمها للشرطة.

وقالت صحيفة "ميرور" إنه كان بإمكان عامل النظافة أن يحتفظ بالأموال وربما تسهم في تغيير شكل حياته مستقبلا، ولن يضطر بعدها إلى إزالة أي قمامة من على الأرض أو ينحني لتنظيف أي شيء خارج منزله.

وأوضحت الصحيفة أن العامل، الذي استأجرت خدماته شركة التنظيف "كوردانت كلينينج" عثر على هذا المبلغ من المال في حقيبة، ويبدو أن صاحبها نسيها في الحافلة فيما كان شارد الذهن، أو ربما يفكر في الأموال نفسها.

غير أن العامل، الذي لم تذكر الصحف اسمه، ضحى بكل ما يمكن أن يمثله هذا المبلغ من المال له ولحياته، وقام بتسليم المبلغ كاملا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن.

وربما يعلم العامل أن بعض زملائه عادة يحتفظون بأي شيء يجدونه من مقتنيات، أو أشياء يتركها أو ينساها الركاب، أثناء التنظيف مهما كانت صغيرة، رغم أن الغالبية العظمى تقوم بتسليم تلك المقتنيات التي يبدو بعضها غريبا للغاية.