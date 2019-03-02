وفاة الروسي ألفيروف الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عن 88 عاما

إن جوريس ألفيروف الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2000 والعضو في البرلمان الروسي توفي في مدينة سان بطرسبرج عن 88 عاما.

وفاز ألفيروف بالجائزة التي تبلغ نحو مليون دولار بالاشتراك مع عالمين أمريكيين هما هيربرت كرومر وجاك كيلبي. وجاء فوزه تقديرا لعمله البحثي في تكنولوجيا المعلومات خلال السبعينات والذي مهد الطريق إلى صناعة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تشغيل الأقراص المدمجة والهواتف المحمولة.

ولد ألفيروف في عام 1930 في روسيا البيضاء التي كانت حينها جزءا من الاتحاد السوفيتي.

ونال عن عمله الكثير من الجوائز العلمية وكان عضوا شرفيا في مؤسسات أبحاث بينها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم.

