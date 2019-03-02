إنتاج روسيا من النفط ينخفض 75 ألف برميل في فبراير

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة اليوم السبت أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.34 مليون برميل يوميا، بانخفاض بنحو 75 ألف برميل يوميا عن مستويات أكتوبر تشرين الأول الذي يمثل خط الأساس لاتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط، لكن يظل هذا الخفض دون المستهدف في الاتفاق.

ويقل هذا أيضا عن 11.38 مليون برميل يوميا في يناير. وبلغ إنتاج النفط 43.303 مليون طن، مقارنة مع 48.113 مليون في يناير.

وجاءت بيانات الإنتاج متماشية مع ما أبلغ به مصدر رويترز يوم الجمعة.

وخفضت جميع الشركات الروسية الكبرى إنتاجها النفطي. وقلصت روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، إنتاجها بنسبة 0.6 بالمئة، بينما خفضت لوك أويل ثاني أكبر منتج في روسيا إمداداتها بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري.

وانخفض إنتاج جازبروم نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز العملاقة جازبروم، 1.9 بالمئة الشهر الماضي.

وبلغ حجم صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب في فبراير شباط 4.480 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 4.313 مليون برميل يوميا في يناير.