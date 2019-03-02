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أحداث في صور

يوم الجيش

جنود من الجيش النيبالي أثناء استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي في كاتماندو عاصمة النيبال. إ ب أ

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