ترمب يطلب من الصين رفع الضرائب عن المنتجات الزراعية الأمريكية

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الصين إلغاء الرسوم الجمركيّة على المنتجات الزراعيّة المستوردة من الولايات المتّحدة، مشيرًا إلى أنّ المحادثات التجاريّة بين البلدين تسير جيّدًا.

وكتب ترمب على تويتر "طلبتُ من الصين أن تُلغي فورًا كلّ ضرائبها (المفروضة) على منتجاتنا الزراعيّة (بما في ذلك لحوم البقر والخنزير، إلخ)".

وبرّر الرئيس الأميركي طلبه هذا، بالتقدّم الجيّد للمفاوضات الجارية حاليّاً بين البلدين، وكذلك بقراره القاضي بأن يُمدّد، إلى موعدٍ غير مسمّى، المهلة التي منحها للصين قبل فرض زيادة الرسوم الجمركيّة التي كانت مقررة في الأول من آذار/مارس.

وأضاف ترامب "هذا مهم جدًا بالنسبة إلى مزارعينا العِظام - وبالنسبة إليّ!".

وأعلن مستشار البيت الأبيض لاري كودلو الخميس أنّ "التقدّم (في المفاوضات بين البلدين) كان مذهلاً"، مضيفًا "أعتقد أننا متّجهون نحو اتّفاق تاريخي".