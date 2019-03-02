«هيئة المهندسين»: 2858 مكتبا هندسيا مسجلا .. وتوطين الخبرات بالاستفادة من «الأجنبية»

كشـــــــف لــــــــ"الاقتصادية" المهندس عبدالناصر العبداللطيف، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، عن وجود 2338 مكتبا هندسيا رئيسا انتسب للهيئة و520 مكتبا فرعيا (بإجمالي 2858 مكتبا)، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد خطوة جيدة للرقي بالمجال.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على التحول الرقمي بشكل كامل، بحيث تتيح للمنتسبين سهولة الإجراءات المطلوبة وسرعة إنجازها، إضافة إلى إقامة ورش عمل ترفع جودة المكاتب ومناقشة التحديات والفرص التي تواجهها، وتنسيق لقاءات مباشرة مع أصحاب المكاتب الهندسية.

وفيما يتعلق بأعداد المهندسين المسجلين في الهيئة، أوضح أن عدد السعوديين منهم بلغ نهاية عام 2018، نحو 37256 مهندسا، فيما بلغ عدد الأجانب نحو 149300 مهندس، مستدركا أن عدد السعوديين في ازدياد مستمر، في ظل ورش العمل التي تعقدها الهيئة في عدة مناطق بالمملكة للتوعية بأساسيات المهنة الهندسية.

وأكد حرص الهيئة على التواصل الفعَال مع المهندسين السعوديين وحثهم على التسجيل في العضوية للاستفادة منها، مبينا أنها تتواصل بشكل دائم مع أعضائها لنقل الخبرات العلمية والعملية للمهندسين بشكل عام، خصوصا أن الترابط ما بين الهيئة وبين الأعضاء المسجلين والمكاتب الهندسية في السعودية يسير وفق "رؤية المملكة 2030".

وأضاف، أن الهيئة تعمل على تطوير مستوى البرنامج الدراسي الهندسي في البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع عمداء كليات الهندسة في الجامعات السعودية لتحقيق كفاءة تعليمية ورفع جودة المخرجات.

وأوضح، أن الهيئة بدأت في عملية الربط الإلكتروني مع عدة جهات حكومية، لمساعدة المهندسين على الوصول إلى خدماتهم بشكل سهل ومبسط، إضافة إلى أن الاستفادة من الخبرات المقدمة من المهندسين الأجانب وذلك لتبادل الخبرات مع المهندسين السعوديين وتمكينهم من مزاولة المهنة بخبرات متنوعة.