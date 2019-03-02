أكبر صندوق سيادي في العالم يرفع استثماراته في الأسهم السعودية 25 %

ارتفعت استثمارات أكبر صندوق سيادي في العالم (الصندوق السيادي النرويجي)، بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ نحو 1.04 مليار دولار (3.9 مليار ريال) نهاية عام 2018، مقارنة بـ 831.5 مليون دولار (3.1 مليار ريال) في عام 2017.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، فإن استثمارات الصندوق توزعت على 44 شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم المحلية نهاية 2018، مقابل 42 شركة في عام 2017.

وتوزعت الـ44 شركة بين 43 شركة في السوق الرئيسة وشركة واحدة (لجام للرياضة) في السوق الموازية (نمو) لأول مرة يمتلك فيها الصندوق، وذلك بعد تأسس السوق في 26 شباط (فبراير) 2017.

تأتي زيادة الاستثمارات في الأسهم السعودية على الرغم من تسجيل الصندوق خسائر في استثماراته عالميا خلال 2018 بنسبة -6.1 في المائة (56.4 مليار دولار)، هي الأولى خلال سبع سنوات (منذ عام 2011)، نتيجة لخسائر بنسبة 9.4 في استثماراته بالأسهم العالمية.

في حين ارتفعت الاستثمارات في العقارات غير المدرجة في البورصة 7.5 في المائة، فيما عائد الاستثمارات ذات الدخل الثابت بلغ 0.6 في المائة.

وكان الصندوق قد خسر 2.5 في المائة من استثماراته خلال عام 2011، فيما حقق أرباحا بمعدل 13.4 في المائة عام 2012، ثم 16 في المائة في 2013، و7.6 في المائة في 2014، و2.7 في المائة 2015، و6.9 في المائة عام 2016.

وفي السعودية، استحوذ القطاع المصرفي على النصيب الأكبر من استثمارات الصندوق (القيمة السوقية)، بتسعة مصارف، بما قيمته 459.6 مليون دولار (1.7 مليار ريال) نهاية عام 2018، تعادل 44 في المائة من إجمالي قيمة استثمارات الصندوق في الشركات السعودية.

وبحسب قيمة الاستثمار أو القيمة السوقية، جاء مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية، أكبر الشركات أو المصارف السعودية التي يستثمر فيها الصندوق السيادي النرويجي نهاية 2018، بقيمة 139.4 مليون دولار (522.6 مليون ريال)، و119.1 مليون دولار (446.5 مليون ريال) على التوالي.

تلاهم البنك الأهلي التجاري بقيمة 38.3 مليون دولار (143.5 مليون ريال)، ثم بوبا العربية بقيمة 66.2 مليون دولار (248.4 مليون ريال)، والبنك الأول وشركة بوبا العربية بقيمة 54.4 مليون دولار (204 ملايين ريال) لكل منهما، وشركة التعاونية بقيمة 47.2 مليون دولار (176.9 مليون دولار).

ويملك الصندوق في شركة سابك نحو خمسة ملايين دولار (18.7 مليون ريال) تمثل فقط 0.01 في المائة من الشركة.

ووفقا لأكبر الحصص، فتصدرتها شركتي ولاء للتأمين وإكسترا بحصص 4.39 في المائة، و4.01 في المائة، فيما حصص الصندوق في بقية الشركات دون الـ4 في المائة.

وبلغت القيمة السوقية للصندوق 960.8 مليار دولار في نهاية عام 2018، بانخفاض عن 987.8 مليار دولار في العام السابق.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الأسهم 637.4 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الاستثمارات العقارية غير المدرجة في البورصة 28.6 مليار دولار، وبلغت القيمة السوقية للاستثمارات ذات الدخل الثابت 294.8 مليار دولار.

وكان توزيع أصول الصندوق 66.3 في المائة من الأسهم و3 في المائة من العقارات و30.7 في المائة من الدخل الثابت.

* وحدة التقارير الاقتصادية