النيابة العامة: انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة وجار إحالتهم للمحكمة المختصة

أعلنت النيابة العامة، في بيان أمس، أنها انتهت من التحقيق مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة الذين قبضت عليهم رئاسة أمن الدولة، بعد رصد نشاط منسق ومنظم لهم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة والمساس باللحمة الوطنية، مؤكدة أنها بصدد إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.

وجاء في بيان النيابة العامة الصادر أمس: إلحاقا للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/ 9/ 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة، بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حاليا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 17 رمضان الماضي، أن تسعة موقوفين أقروا بالتواصل مع منظمات معادية، وأوضحت أن القضية تضم 17 موقوفا، تم إخلاء سبيل ثمانية منهم لحين استكمال الإجراءات.

وأفادت النيابة في بيان صادر عنها آنذاك "أنه إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة في 2/ 9/ 1439، بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم والعمل المنظم للنيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوافرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح المملكة العليا، كما أقروا بتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.

وبلغ عدد الموقوفين في هذه القضية 17 شخصا، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين، خمس نساء وثلاثة رجال، لحين استكمال إجراءات التحقيق.