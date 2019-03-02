نقلة نوعية للأسواق الناشئة .. جذبت 25.6 مليار دولار رساميل خارجية في فبراير

أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي بأن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة 25.6 مليار دولار خلال شباط (فبراير) الماضي، بما يقل عن الحجم المسجل في كانون الثاني (يناير) الذي يسبقه، لكنها تكفي لإعطاء إشارة على أن معنويات المستثمرين ما زالت إيجابية.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن المعهد، الذي يرصد التدفقات التي يضخها المستثمرون في أسواق المال العالمية، قال إن ما أسهم في تعزيز نظرة المستثمرين لتوقعات الأسواق الناشئة تجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" صوب عدم تشديد السياسة النقدية، وانحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتبدد مشاعر القلق بشأن النمو العالمي.

وشهدت الأسواق الناشئة نقلة قوية هذا العام بعد أن تضررت في 2018، مع ارتفاع مؤشر "إم.إس.سي.آي" لأسهم الأسواق الناشئة 9.2 في المائة منذ بداية العام.

وقال المعهد في تقرير، "نتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي للتدفقات في الأشهر المقبلة. بينما تقود الصين معظم التحسن في الآونة الأخيرة، فإننا نتوقع اتساع هذا النسق".

وجذبت الديون التي أصدرتها الصناديق السيادية والشركات من الاقتصادات النامية 11.8 مليار دولار من التدفقات في شباط (فبراير) الماضي، وذهب جزء كبير إلى آسيا وأمريكا اللاتينية.

وإجمالا، تلقت أسهم الأسواق الناشئة 13.8 مليار دولار، وجذبت الصين 10.6 مليار دولار من ذلك المبلغ.