«سواتش» تتهم «سامسونج» بتزييف ساعاتها .. التعويض المطلوب 100 مليون دولار

بعد أيام قليلة من كشف النقاب عن ساعتها "جالاكسيووتش أكتيف"، وهي آخر صيحة في سلسلة ساعاتها المتصلة، أصبحت "سامسونج" موضع شكوى من قبل مجموعة "سواتش" السويسرية، متهمة إياها باستنساخ نماذج من ساعاتها.

وتتهم المجموعة السويسرية العملاق الكوري الجنوبي باستخدامه 30 قرصا خارجيا لساعاته الرقمية بشكل غير قانوني مقلدا بذلك العلامات التجارية الخاصة بـ"سواتش".

ووفقا للشركة السويسرية، فإن مرئيات الساعات المتصلة من نوع "جير سبورت"، و"جيرS3 كلاسيك" و"جيرS3 فرونتيير" إنما "تحمل علامات مميزة متطابقة أو متطابقة تقريبا" لتلك النماذج التي ابتكرتها "سواتش".

وأكدت مجموعة سواتش التي اتصلت بها "الاقتصادية"، أمس، أنها ستقاضي الشركة الآسيوية عن "تزوير" وكذلك "منافسة وممارسات تجارية غير عادلة".

ووفقا للشكوى التي قدمت إلى محكمة في نيويورك، فإن المجموعة السويسرية التي تملك 18 علامة تطالب بـ"مبلغ من ثلاثة أرقام، بملايين الدولارات" كأضرار - ما يعادل 100 مليون دولار في الأقل. أما جوهر التظلم: "انتهاك صارخ ومتعمد ودولي لعلامتنا التجارية" بهدف "تعريض سمعة وشهرة" منتجات وعلامات شركات مجموعة سواتش للخطر.

الصور والرسوم التوضيحية الموجودة في الشكوى لا تترك مجالا للشك، أن الأقراص الخارجية للساعات قيد الشكوى، التي يمكن تحميلها من متجر "سامسونج جالاكس" على الإنترنت، هي صورة طبق الأصل من أقراص ساعات: بروجيه، بلانكبان، جلاشوت أوريجنال، جاكيهدرو، أوميجا، لونجين، تيسو، ميدو، هاميلتون، سواتش، وجميعها مملوكة من قبل مجموعة سواتش. بعض نماذج هذه الساعات، من الإنتاج المحدود، يمكن أن تصل قيمتها إلى 650 ألف دولار.

وتقرأ "الاقتصادية" في الشكوى، أن محامي مجموعة سواتش قد اتصلوا بالشركة الآسيوية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لبحث هذه المسألة. وأن الأخيرة قامت بسحب الأقراص الخارجية المتنازع عليها من متجر "سامسونج جالاكس" على الإنترنت، لكن العشرات الأخرى عادت إلى الظهور في أعقاب ذلك.

وتقول الشكوى أنه "بالنظر إلى الاستجابة غير الكافية لشركة سامسونج على اتصالات محامينا، فإنه من المعقول أن نستخلص أن سامسونج ستواصل انتهاك العلامات التجارية لشركتنا وتسبب لنا مزيدا من الخسائر والأضرار".

وباتصال "الاقتصادية" مع مكتب سامسونج في جنيف، رفض المكتب التعليق على هذه القضية، لكنه قال إن الشركة الأم لا بد أن تتخذ قريبا موقفا في مواجهة هذه الشكوى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها المجموعة الأولى في العالم في صناعة الساعات منافسيها أمام المحاكم الدولية.

في السنوات الأخيرة، رفعت مجموعة سواتش عديدا من الدعاوى القضائية ضد مواقع توزيع الساعات المتصلة على الإنترنت، كانت قد استنسخت أقراص ساعات مماثلة لمنتجاتها.

في 2016، تمكنت الشركة السويسرية، بعد عامين من الإجراءات أمام محكمة بريطانية، من حظر استخدام العلامة التجارية البريطانية "آيووتش"، وساعات أبل المتصلة "ووتش"، معتبرة أن هذين الاسمين مشابه جدا لـ "آيسواتش" و"سواتش"، وهما علامتان تجاريتان مسجلتان في 1981 و2007.

ومن المتوقع أن تطلق مجموعة سواتش أول ساعة متصلة لها هذا العام، بالتعاون مع المركز السويسري للإلكترونيات والتقنية الدقيقة في نوشاتل. لكن الشركة ترفض الحديث عن ساعتها المقبلة باعتبارها "سرا صناعيا".