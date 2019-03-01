الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر مع مستهل تعاملات مارس

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر لتبدأ الشهر على أسس قوية، بدعم من تقارير إيجابية من بضع شركات غذت شهية المستثمرين للمخاطرة، حتى بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض المخاوف بشأن محادثات التجارة مع الصين.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.4 بالمئة بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وشملت المكاسب مختلف البورصات في أوروبا، وقادها المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات التصدير بفضل مكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات.

وأظهر بورصة دبلن أداء متفوقا على نظيراتها الأوروبية بصعودها 1.3 بالمئة مع انحسار المخاوف من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق في نهاية الشهر الحالي.

وجاء تفاؤل الأسواق على الرغم من أنباء متباينة من مؤشرات اقتصادية.

وأظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تراجع للمرة الأولى في أكثر من خمس سنوات لكن مبيعات التجزئة الألمانية قفزت وظلت البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا عند مستويات قياسية منخفضة.

وتراجعت السوق عن بعض مكاسبها في تعاملات بعد الظهر بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة هبط في فبراير شباط إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.