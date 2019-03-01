ارتفاع عدد السجلات التجارية لـ «الكوفي شوب» 21 % في عام

تعد سوق المقاهي اقتصادا ترفيهيا جديدا ينمو عاما بعد عام، في ظل إصدار تراخيص العروض الحية في المقاهي والمطاعم المتمثلة في "العزف الموسيقي، العروض الغنائية، والكوميديا الارتجالية"، ضمن المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة العامة للترفيه للفترة المقبلة، التي أعلن عنها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على هامش مؤتمر الهيئة في 22 يناير الماضي.

ويعد الاستثمار في المقاهي "الكوفي شوب" خلال السنوات الحالية من أهم اقتصادات المملكة، كما يعد ذلك أحد عوامل الترفيه التي يقضيها الشباب والشابات في إجازاتهم الأسبوعية، حيث أصبح انتشار "الكوفي شوب" في مناطق المملكة مشهدا مألوفا والإقبال عليها يزداد يوما بعد يوم من كل شرائح المجتمع في مختلف الأعمار، ولا سيما أن تراخيص العزف والموسيقى والعروض الغنائية والكوميديا الارتجالية التي تم إطلاقها أخيرا، ما هي إلا وفق التطورات والتغييرات الإيجابية وتعدد الأفكار الترفيهية في السعودية.

من جانبها، قالت وزارة التجارة والاستثمار لـ "الاقتصادية"، "إن السجلات التجارية لنشاط المقاهي خلال عام 2018 ارتفعت بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2017، إذ بلغ عدد السجلات المصدرة لها نحو 6272 سجلا، مقابل 5152 سجلا في 2017".

وفي هذا الاقتصاد الواعد، سعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى دعم 140 مزرعة لزراعة "البن" في المملكة كمرحلة ثانية من برامجها لدعم المزارعين والمستثمرين، وذلك بعد دعم 60 مزرعة نموذجية في منطقة جازان كمرحلة أولى. وأوضح المهندس أحمد العيادة؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في تصريح سابق لـ"الاقتصادية"، أن الوزارة ستركز خلال السنوات الخمس المقبلة على زراعة البن وإدراجه ضمن المحاصيل الأساسية والواعدة التي سيتم إقراضها من الصندوق الزراعي.

وأشار إلى أن "البن يعد من السلع ذات المستقبل الواعد، ووقعنا مع صندوق التنمية الزراعية للبدء بالدعم والخطة التنفيذية ودعم الجمعيات التعاونية في المنطقة، لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال سبل عيش مستدامة ومرنة".