6 مليارات ريال حصيلة 2018 من تطبيق «مدى أثير» .. و170 مليون عملية

نفذ المتعاملون في السوق المحلية 170 مليون عملية مالية عبر خدمة "مدى أثير" للمدفوعات السعودية، خلال العام الماضي 2018، وبقيمة تجاوزت 6 مليارات ريال.

وقال لـ"الاقتصادية" زياد اليوسف؛ الرئيس التنفيذي للمدفوعات السعودية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن 16 في المائة من جميع عمليات نقاط البيع، التي تمت عبر نظام مدى لعام 2018 هي من نصيب "مدى أثير".

وأكد اليوسف أن خدمة "مدى أثير"، التي أطلقت في عام 2017 هي إحدى الخدمات، التي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية المرونة في عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مشيرا إلى أنها أثبتت كفاءة وأمانا عاليا، حيث كانت نسبة الخطأ "صفر".

وبين الرئيس التنفيذي للمدفوعات السعودية أن هذه الخدمة التي يمكن من خلالها إجراء العمليات الشرائية بما لا تتجاوز 100 ريال بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع، تتسم بمعلومات مشفرة دون أي ثغرات في النظام أو مجال للخطأ.

تتوافر خدمة مدى أثير لدى جميع الأماكن التجارية والخدمية، التي تطلب تفعيل الخدمة من مصارفها، ويمكن معرفة المتاجر المشتركة بالخدمة من خلال ملصق الشعار الخاص بها عند صناديق المحاسبة.

وأضاف أن عمليات الشراء من خلال نقاط البيع عبر مدى سجلت ارتفاعا قدره 46 في المائة خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017، مسجلة أكثر من مليار عملية.

وأشار اليوسف إلى أن أحد أهم أسباب زيادة المدفوعات الإلكترونية هو تطور الخدمات المقدمة من قبل البنوك في هذا الصدد مثل إطلاق "مدى أثير"، متوقعا أن ترتفع الأرقام بنسبة كبيرة خلال هذا العام بعد دخول شركات المدفوعات الرقمية.

وتستهدف مؤسسة النقد تقليل الاعتماد على تداول النقد من خلال تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات وهو ما يصب بشكل مباشر في مجتمع غير نقدي أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.