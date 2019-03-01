«أوبر» في محادثات متقدمة لشراء منافستها في الشرق الأوسط «كريم».. السداد بالنقد والأسهم

تجري شركة أوبر تكنولوجيز مباحثات متقدمة، لشراء منافستها في الشرق الأوسط «كريم نتوركس» التي مقرها دبي.

وقالت وكالة «بلومبيرج» أمس نقلا عن مصادر مطلعة، إن الشركتين قد تعلنان في الأسابيع المقبلة عن الصفقة، على أن يتم سداد جزء من الثمن نقدا والآخر في صورة أسهم في "أوبر"، وهذا يجعل قيمة "كريم" نحو ثلاثة مليارات دولار.

ولم ترد «أوبر» و«كريم» حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعقيب.

ووفقا للتقرير، فإن المفاوضات مستمرة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي.

وتسعى «أوبر»، التي تتجه إلى أن تصبح شركة ذات ملكية عامة هذا العام إلى سبل جديدة للنمو، بينما تواجه منافسة شديدة من في نشاطها الأساسي لخدمات نقل الركاب. وأبلغت مصادر «رويترز»، أن «أوبر» تلقت تقديرات من مصرفيين يديرون الطرح العام الأولي للشركة، تشير إلى أن قيمتها تصل إلى 120 مليار دولار. ومعلوم أن «أوبر» و«كريم» أجرتا مفاوضات أولية في تموز (يوليو) الماضي لدمج أنشطتهما في الشرق الأوسط، بهدف إنهاء المنافسة المرهقة بينهما.