"بريتش أيروايز" تختار الطائرة بوينج 777 لتحل محل بوينج 747 في أسطولها

تعتزم مجموعة "إنترناشيونال أيرلاينز جروب" (آي.أيه.جي) للطيران التي تمتلك شركة الطيران البريطانية "بريتش أيروايز" اليوم الخميس شراء حوالي 42 طائرة طراز بوينج 777 قيمتها 18.6 مليار دولار من شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات لصالح "بريتش أيروايز".

وستحصل شركة "بريتش أيروايز" على 18 طائرة طراز بوينج 9-777 ذات الجسم الواسع، مع إمكانية الحصول على 24 طائرة أخرى من نفس الطراز بنفس شروط الصفقة. ويبلغ سعر الطائرة الواحدة من هذا الطراز 442.2 مليون دولار وفقا للأسعار الرسمية قبل الخصم الذي يقدم عادة للعملاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سهم "آي.أيه.جي" ارتفع في تعاملات اليوم بنسبة 4.1% بعد إعلانها تحقيق أرباح سنوية تتجاوز التوقعات.

وستستخدم "بريتش أيروايز" الطائرات الجديدة لتحل محل 34 طائرة قديمة من طراز بوينج 747 والمنتظر خروجها من الخدمة أوائل .2024 وكانت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" تسعى إلى توريد المزيد من الطائرة أيه 1000-350 والتي كانت "بريتش أيروايز" قد اشترت عددا منها في البداية لتلبية احتياجاتها العاجلة.

وجاء الإعلان عن صفقة طائرات "بوينج" في الوقت الذي أعلنت فيه شركة "آي.أيه.جي" تحقيق أرباح تشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال العام الماضي بنسبة 9.5% إلى 3.23 مليار يورو (3.7 مليار دولار) وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي كانت 3.15 مليار يورو.

وزادت إيرادات الشركة التي تمتلك أيضا شركة الطيران الإسبانية "أيبيريا" خلال العام الماضي بنسبة 6.7% إلى 24.4 مليار يورو.