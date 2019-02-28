أسهم أوروبا تهبط بقيادة شركات التعدين بعد بيانات صينية

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية اليوم الخميس مع تأثر شركات التعدين بفعل بيانات مخيبة للآمال عن القطاع الصناعي في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم ومع تنامي حذر المستثمرين بشأن اتفاق تجارة محتمل بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 08:32 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة لينزل أكثر عن ذروة أربعة أشهر التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع. وانخفض المؤشر داكس الحساس للتجارة 0.4 بالمئة وفقد فايننشال تايمز 100 الغني بشركات السلع الأولية 0.7 بالمئة.

وتصدر التعدين خسائر القطاعات حيث انخفض مؤشره 1.8 بالمئة مع هبوط أسعار النحاس بعد أن أظهرت مسوح انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التالي في فبراير شباط. وتراجعت أسهم ريو تينتو 1.8 بالمئة وبي.اتش.بي 2.2 بالمئة.

واتسع نطاق الخسائر مع تردد المستثمرين في المخاطرة بعد أن قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن من السابق لأوانه التكهن بنتيجة مفاوضات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.