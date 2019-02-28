"سجن الحيتان" يثير غضبا ضد شركات صيد الأسماك في روسيا

أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الخميس، بأن بعض الشركات المرتبطة بمصائد أسماك روسية ساحلية تضم نحو 100 حوت تواجه اتهامات على خلفية ما تردد من ارتكاب جرائم وحشية ضد الحيوانات.

وأثارت تلك المصائد، في منطقة بريموري في أقصى شرق البلاد، إدانة دولية بسبب "سجن الحيتان" بعدما كشف النشطاء ملابسات الظروف السيئة وغير الإنسانية التي تعيش فيها تلك الحيتان.

وكشف النشطاء، الذين تقدموا بالتماس على موقع( تشينج دوت أورلاج) ، نقلا عن خبراء الثدييات البحرية أن المصائد سعت إلى بيع الحيتان إلى متاحف بحرية صينية.

وتمكن النشطاء من جمع أكثر من 900 ألف توقيع على الموقع المذكور.

وقالت دائرة الأمن الفيدرالية إنها أصدرت تعليمات بإخلاء المنشأة بعد الكشف عن وجود 87 من حيتان البيلوجا (الحوت الأبيض) و 11 من حيتان الأوركا (الحوت القاتل)، وذلك بحسب بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية.