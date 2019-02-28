الأسهم الأمريكية تنخفض قليلا في بداية جلسة التداول

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية قليلا عند بداية تداولها اليوم الخميس بعد أن انتهت قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على نحو مفاجئ بدون اتفاق، لكن الخسائر قيدتها بيانات أظهرت أن أكبر اقتصاد في العالم تباطأ بأقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.88 نقطة، أو 0.0 في المئة، في بداية جلسة التداول ببوصة وول ستريت إلى 25984.28 نقطة بينما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.27 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 2788.11 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 21.19 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 7533.31 نقطة.