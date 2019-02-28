المغرب تؤكد على ضرورة تسهيل إجراءات تمويل المستثمرين

أكدت الحكومة المغربية على ضرورة إنهاء إجراءات حصول المقاولين والمستثمرين على التمويل اللازم من أجل إنجاز مشاريعهم في ظروف مناسبة.

وشدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس على ضرورة إيلاء أهمية بالغة لقوائم انتظار المقاولين والمستثمرين، وتقديم "أجوبة مقنعة على شكاياتهم والاستجابة لمتطلباتهم، لأن دعمهم دعم للاقتصاد الوطني ولإحداث الثروة التي يكون من نتائجها خلق مناصب الشغل".

وفي كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، ألح رئيس الحكومة العثماني على أن يبقى الوزراء وكافة المسؤولين في الإدارات العمومية رهن إشارة المقاولات لتسهيل حياتها، مشددا على وجوب الاهتمام بالمستثمرين والإنصات إليهم ومعالجة مشاكلهم في الآجال المناسبة، في ظل جو "يسوده الاحترام والثقة والتحلي بالمسؤولية".

وارتباطا بهذا، اعتبر رئيس الحكومة أن اقتراح إصلاح نظام الضمانات المنقولة، الذي كان يفرض على المقاولات، سيؤدي إلى تحسين وضعية المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، لأنه سيسهل لها عدة إجراءات لتباشر مشاريعها في ظل ظروف مريحة.

يشار إلى أن الحكومة ركزت منذ حوالي سنتين على اعتماد تدابير قانونية وإجرائية لتحسين عمل المقاولات خصوصا تلك التي تعاني صعوبات في ولوج آليات التمويل.

