وزير الداخلية يستقبل سفيري الإمارات والعراق لدى المملكة

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما استقبل وزير الداخلية، اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.