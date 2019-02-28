"الحج والعمرة" تستضيف المعتمرين الباكستانيين في مكة والمدينة حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

قامت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع إمارة مكة المكرمة وإمارة المدينة المنورة والهيئة العامة للطيران المدني باستضافة المعتمرين الباكستانيين حتى عودة الرحلات إلى باكستان والتنسيق مع شركات الطيران لإعادة الحجوزات وذلك إثر إغلاق المجال الجوي والمطارات في باكستان وتوقف جميع الرحلات المتوجهة إليها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه تم تشكيل فريق عمل بمتابعة الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة والدكتور عبدالفتاح مشاط نائب الوزير وتوجيه شركات ومؤسسات العمرة لإسكان المعتمرين الباكستانيين المجدولة رحلاتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في فنادق مكة المكرمة وإسكان الزوار المجدولة رحلاتهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في فنادق المدينة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وحرص الوزارة على راحة وسلامة المعتمرين.