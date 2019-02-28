تراجع أرباح "أيه.بي.بي" السويسرية للصناعات الهندسية

أعلنت شركة الصناعات الهندسية السويسرية "ايه.بي.بي" اليوم الخميس تراجع أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 19% إلى 317 مليون دولار، مقابل 393 مليون دولار خلال الفترة نفسها من .2017

وبلغت أرباح السهم الواحد 15ر0 دولار مقابل 18ر0 دولار خلال الربع الأخير من العام قبل الماضي.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9% إلى 40ر7 مليار دولار مقابل 80ر6 مليار دولار في العام السابق.

وزاد إجمالي الطلبيات لدى الشركة السويسرية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 10% إلى 99ر6 مليار دولار.

وكان هامش أرباح التشغيل للشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي وصل إلى 9ر7% بانخفاض قدره 8ر1 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

واقترح مجلس إدارة "أيه.بي.بي" صرف توزيعات نقدية عادية بقيمة 80ر0 فرنك سويسري لكل سهم عن العام الماضي وهو ما ينتظر موافقة الجمعية العمومية للشركة التي ستعقد يوم 2 أيار/مايو المقبل.