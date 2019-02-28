وزارة النفط: عمان توقع اتفاقا مع وحدة لأوكسيدنتال بشأن امتياز

قالت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان على تويتر اليوم إن السلطنة وقعت اتفاقا للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع أوكسيدنتال عمان في منطقة الامتياز 72. وأضافت الوزارة أن منطقة الامتياز 72 تغطي مساحة قدرها 3530 كيلومترا مربعا.

وفي ديسمبر ، وقعت عمان اتفاقين يعطيان أوكسيدنتال بتروليوم حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقتي الامتياز 51 و65.