البيت الأبيض يعلن أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق" في القمة بين ترمب وكيم

صرح البيت الأبيض، صباح الخميس، أن القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون- انتهت بدون التوصل إلى اتفاق.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية، سارة ساندرز في بيان: "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليًا، لكن فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".