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البيت الأبيض يعلن أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق" في القمة بين ترمب وكيم

هانوي: واس

صرح البيت الأبيض، صباح الخميس، أن القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون- انتهت بدون التوصل إلى اتفاق.
وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية، سارة ساندرز في بيان: "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليًا، لكن فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".

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