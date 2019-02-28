نيكي ينخفض في بداية التعامل بطوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
ونزل نيكي 0.09 في المئة ليسجل 21536.55 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 في المئة ليصل إلى 1618.20 نقطة.
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