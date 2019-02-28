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أسواق الأسهم- العالمية

نيكي ينخفض في بداية التعامل بطوكيو

طوكيو - رويترز
انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
ونزل نيكي 0.09 في المئة ليسجل 21536.55 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 في المئة ليصل إلى 1618.20 نقطة.
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