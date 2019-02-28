تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان 3.7% الشهر الماضي

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الخميس أن الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 3.7% في يناير مقارنة بالشهر السابق له، مسجلا بذلك تراجعا للشهر الثالث على التوالي.

وجاء التراجع أعلى من نسبة 2.5% التي توقعها محللون استطلعت آراءهم صحيفة نيكي بيزنس ديلي اليابانية، وفي أعقاب تراجع بنسبة 0.1% في ديسمبر.

واستقر مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم عند 100.8 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وأظهر استطلاع أجرته الوزارة أن الشركات المصنعة تتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي مجددا بنسبة 5% في فبراير وأن ينخفض بنسبة 1.6% في مارس.

وانخفض مؤشر الشحنات الصناعية بنسبة 4% إلى 99.2% في يناير مقارنة بالشهر السابق له، وانخفضت المخزونات الصناعية بنسبة 1.5% إلى 101.6، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وتوسع اقتصاد البلاد بمعدل سنوي قدره 1.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، في أول نمو في ربعين ، حسبما قالت الحكومة في وقت سابق من فبراير.