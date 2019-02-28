خبراء دوليون لـ"الاقتصادية" : دراسات الجدوى المحفزة وراء طلب «ستاندرد تشارترد» الرخصة السعودية

لم تمض ساعات على إصدار ترخيص لبنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني بفتح فرع له في المملكة، إلا وكان الخبر مدار حديث ونقاشات بين الخبراء المصرفيين والمسؤولين في الشركات المالية في المملكة المتحدة.

"ستاندرد تشارترد plc " شركة بريطانية عملاقة للخدمات المالية والمصرفية متعددة الجنسيات مقرها لندن، وتدير شبكة ضخمة تضم أكثر من 1200 فرع بحضور قوي في 60 سوقا حول العالم، لتخدم شبكة من العملاء فيما يقارب 150 سوقا دوليا، وتوظف حاليا نحو 86 ألف شخص، ويدرج البنك في كل من بورصة لندن وهونج كونج للأوراق المالية، إضافة إلى بورصة مومباي وبورصات الأسهم الوطنية في الهند.

الطابع العالمي للبنك لا ينفي أن قاعدته تتركز في المملكة المتحدة، إلا أن عالميته تتجلى في أعمال التجزئة المصرفية له، إذ تأتي تقريبا 90 في المائة من أرباحه من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وفي الواقع إن البنك الذي يعد أحد البنوك البريطانية الضاربة بجذورها في النظام المصرفي بقيمة سوقية 20.3 مليار استرليني، تأسس عام 1853، عندما منحت الملكة فيكتوريا ميثاقا ملكيا لجيمس ويلسون، ليفتتح بعدها أول فروعه في مومباي وكولكوتا وشنغهاي عام 1858، ثم في هونج كونج وسنغافورة في العام التالي، وبدأ في إصدار الأوراق المالية النقدية لدولار هونج كونج عام 1862، وتاريخيا لعب البنك دورا مهما في تمويل تطوير حقول الماس ومناجم الذهب في جنوب إفريقيا، وبالطبع وكغيره من البنوك نجح في ضم بنوك أصغر منه أسهمت في تطوره وتوسعته وزيادة شبكاته وعدد العملاء.

وتعد تلك اللمحة التاريخية مدخلا طبيعيا للأسئلة التي وجهتها "الاقتصادية" لعدد من الخبراء المصرفيين وبعض العاملين في شركات مالية حول أهمية منح الحكومة السعودية ترخيصا للبنك بمزاولة نشاط في السعودية.

وقال لـ"الاقتصادية" جورج كندال؛ رئيس قسم الاستثمارات الدولية في شركة بي إن بي هاوسينج فايننشيال ليمتد، إن "تقدم بنك ستاندرد تشارترد لطلب العمل في السعودية، وموافقة الرياض على السماح له بفتح فرع له في المملكة، يكشف مجموعة مهمة من النقاط، ربما كان أبرزها أن البنك لم يكن له أن يقدم على تلك الخطوة، دون أن تؤكد له دراسات الجدوى أن ترسيخ أقدامه في السوق السعودية سيمثل قفزة نوعية للبنك، آخذا في الاعتبار القوة المالية التي تتمتع بها المملكة".

وأضاف أن "الاستقرار المالي في السعودية، وإدراك مجلس إدارة البنك أن السوق المحلية ومعدلات نموها تضمن آفاقا راهنة ومستقبلية، تتيح للبنك فرصة لزيادة أرباحه في منطقة الشرق الأوسط تعد العامل الأساسي في الإقدام على تلك الخطوة".

وتابع "من المنطقي أن يرغب البنك في مزاولة النشاط المصرفي في المملكة، آخذا في الاعتبار التغييرات الاقتصادية الواعدة في المنظومة الاقتصادية السعودية، وتلك التغييرات ستتطلب دائما نظاما مصرفيا قويا حديثا، قادرا على دعم التوجهات العامة للنمو الاقتصادي، إضافة إلى أن التوجهات السعودية المعلنة التي باتت جزءا أساسيا وجوهريا من خطة التنمية الوطنية، عبر فتح مجال أوسع للقطاع الخاص لممارسة النشاط الاقتصادي، وهذا الأفق المفتوح للقطاع الخاص يتطلب ممولا استثماريا قويا، وهنا وبمقدار بروز أهمية إتاحة الرياض الفرصة للبنوك الأجنبية بممارسة النشاط المصرفي على أراضيها، تبرز في الوقت ذاته الفرصة الذهبية التي يمثله هذا الانفتاح السعودي بالنسبة للبنوك الدولية".

من ناحيته، اعتبرت الخبيرة المصرفية إيلين تشرشل رئيسة اللجنة المالية في بنك إنجلترا سابقا، أن سماح الحكومة السعودية لبنك ستاندرد تشارترد بمزاولة النشاط البنكي على أراضيها، خطوة رائدة في إطار دعم البنية التحتية للنظام المصرفي السعودي، عبر تعزيز الخبرات المحلية في مجال العمل البنكي الحديث.

وذكرت لـ"الاقتصادية": "النظام الاقتصادي الحديث يعتمد برمته على النظام المصرفي، إذ تجاوز دور البنوك العمليات التقليدية للادخار والإقراض، وباتت جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية ذاتها، بل إن المعايير الرئيسة الآن لقياس معدلات التنمية تأخذ في الحسبان مساهمة قطاع الخدمات ومن بينه المصارف في التوظيف وفي الناتج المحلي الإجمالي".

وأشارت إلى أن "المسؤولين في المملكة يدركون هذا الدور المهم للقطاع البنكي في "الرؤية السعودية" لتطوير مجمل البنية الاقتصادية للمملكة، ومن ثم عملية منح بنك ستاندرد تشارترد ترخيصا لفتح فرع له في السعودية، خطوة على طريق دعم مفهوم تطوير البنية التحتية عبر مد الروافد البنكية الرئيسة بمزيد من الخبرات الحديثة في القطاع المصرفي، ولهذا نجد الحرص من الجانب السعودي بالتأكيد على أن تلك الخطوة سيتبعها خطوات".

وتابعت "إضافة إلى كشف المسؤولين أن هناك عددا من الطلبات الأخرى من قبل بنوك دولية متعددة لفتح أفرع لها في المملكة، وهذا يعني عمليا أن البنية المصرفية التحتية في السعودية يتوقع أن تشهد قفزات ضخمة خلال الفترة المقبلة، والأهم أن هذا التطور سيحقق عاملين مهمين للسعودية، الأول دور ريادي إقليمي أكبر ليس فقط من منطلق الودائع أو الحركة المصرفية فحسب، لكن من حيث القدرة على ربط الحركة المصرفية للإقليم بها كمركز رئيس".

واستطردت، "الجانب الآخر يصعب تصور إمكانية دمج النظام الاقتصادي السعودي في النظام الاقتصادي العالمي، إلا من خلال عملية تحديث شاملة للقطاع المصرفي المحلي، وهذا تحديدا ما يمكن تحقيقه عن طريق فتح الطريق لبنك ستاندرد تشارترد وغيره من البنوك الدولية للعمل في الأسواق السعودية".

بدوره، شدد رسال مايجور؛ المدير التنفيذي في قسم الائتمان المالي في شركة إل آند تي فايننشيال ليمتد، على ضرورة الأخذ في الاعتبار الرسالة التي تريد السعودية إرسالها إلى عالم المال والأعمال الدولي، عبر قرارها بالسماح لبنك ستاندرد تشارترد بممارسة النشاط المصرفي في المملكة.

وأوضحت لـ"الاقتصادية" أن "الرسالة الرئيسة من هذا القرار التي استقبلتها الشركات المالية والمصارف الدولية بصورة إيجابية، تتمثل باختصار في أن السعودية منفتحة وترحب بالقوى الاقتصادية الدولية والمؤسسات المصرفية الجادة للعمل في الاقتصاد السعودي، وبالطبع هذا يجب أن يتواكب مع مجموعة أخرى من التدابير التي تقضي على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي عامة في المملكة". وتوقعت أن تزداد الجهود السعودية خلال الفترة المقبلة في القضاء على العوائق عبر تحرير الاقتصاد الوطني، مضيفة "هنا تبدو أهمية عمل بنك مثل ستاندرد تشارترد في السعودية، إذ إن نشاط البنك وأداءه سيكونان تحت منظار كثير من المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، التي ستراقب قدرة الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص تحديدا على التعامل الإيجابي معه في إطار التنافسية السائدة بين المصارف المختلفة في المملكة". وأوضحت أنه "إلى أي مدى يمكن اعتبار بنك ستاندرد تشارترد خيارا تمويليا إيجابيا بالنسبة لرؤوس الأموال السعودية، سيمثل نقطة البدء الحقيقية لمزيد من التدفقات الرأسمالية الدولية في الاقتصاد السعودي، وأيضا مزيد من الإشارات الإيجابية للبنوك العالمية بأن الاقتصاد السعودي أرضية خصبة للربح وفرصة لا يجب إضاعتها في مجال الاستثمار".