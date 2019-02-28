الأسهم السعودية تواصل الارتفاع بفضل «المواد الأساسية».. والسيولة تصعد 24 %

ارتفعت الأسهم السعودية 16 نقطة لتغلق عند 8472 نقطة رابحة 0.19 في المائة بدعم من "المواد الأساسية" بقيادة سهم "سافكو". وارتفعت القيمة السوقية بنحو ملياري ريال لتستقر عند تريليوني ريال، كما زادت السيولة 24 في المائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال. وارتفع مؤشر "إم تي 30" بنسبة 0.16 في المائة رابحا نقطتين ليغلق عند 1250 نقطة.

وحتى الآن لم تستعد السوق مستوى 8500 نقطة، الذي سيعطي مؤشرا جيدا على تحسن شهية المخاطرة والإقبال على السوق، ما يكون بداية موجة صاعدة جديدة تستهدف العودة لمستويات 8670 نقطة. وعجز السوق عن تخطي مستويات 8500 نقطة سيعرض السوق لضغوط بيعية سيدخلها لموجة تراجع جديدة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8456 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8472 نقطة رابحا 0.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8389 نقطة فاقدا 0.78 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8472 نقطة رابحا 16 نقطة بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت السيولة 420 مليون ريال بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 22 مليون سهم متداول لتصل إلى 104 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 13 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 85 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.42 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.97 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.84 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 461 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 17 في المائة بقيمة 374 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 314 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "وقت اللياقة" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 62.10 ريال، يليه "اتحاد اتصالات" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 19.02 ريال، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 3.55 في المائة ليغلق عند 23.92 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 4.55 في المائة ليغلق عند 46.10 ريال، يليه "صدق" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 8.39 ريال، وحل ثالثا "أسيج" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 21.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "اتحاد اتصالات" بنسبة 9 في المائة بتداولات 191 مليون ريال، يليه "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 156 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 134 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية