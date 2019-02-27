انهيار منجم ذهب إندونيسي ومقتل 3 عمال وفقدان 40

حاول عمال الإنقاذ، البحث عن نحو 40 شخصا من عمال منجم للذهب، يعتقد أنهم دفنوا بعد انهيار المنجم الذي كانوا يعملون فيه في جزيرة سولاويسي في إندونيسيا، بحسب "الألمانية".

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وتم إنقاذ 14 شخصا على الأقل مصابين بجروح عقب الحادث، الذي وقع في وقت متأخر البارحة الأولى، في منطقة بولانج موجوندو في إقليم سولاويسي الشمالية، حسبما ذكر سوتوبو نوجروهو؛ المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

ولا يزال نحو 40 شخصا محاصرين بعد انهيار العوارض وألواح الدعم التي كانوا يستخدمونها داخل المنجم، بسبب التربة غير المستقرة.

وأعرب عبدالمعين بابوتونجان؛ رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية، عن أمله أن يكون كثير من العمال ما زالوا على قيد الحياة، مضيفا "ما زلنا نسمع صرخات استغاثة حتى الآن، لكن علينا أن نكون أكثر حذرا في حركتنا، لأن الأمر خطير للغاية بالنسبة إلى فرق الإنقاذ والمحاصرين".

وأوضح فيري أريانتو؛ المتحدث باسم الهيئة الإقليمية للبحث والإنقاذ، أن نقص المعدات الثقيلة بسبب التضاريس الصخرية عرقل جهود الإنقاذ. ويقع المنجم على بُعد نحو ثلاثة آلاف كيلو متر شمال غربي العاصمة جاكرتا.

يُشار إلى أن الحوادث القاتلة في مناجم الذهب غير المرخصة شائعة في إندونيسيا. وقال جاتوت سوجيهارتو؛ رئيس رابطة التعدين الشعبية "إن هناك 200 على الأقل من تلك المناجم في إندونيسيا".