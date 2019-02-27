وزير الإعلام يستقبل نظيره البحريني ونائب رئيس المجلس الوطني للإعلام في الإمارات

استقبل وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه اليوم، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور راشد النعيمي.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

كما استقبل وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه اليوم، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي .

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.