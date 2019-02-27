الأسهم الأوروبية تنهي موجة مكاسب استمرت 3 أيام

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء منهية موجة مكاسب استمرت لثلاثة أيام في ظل تنامي التوترات بين الهند وباكستان، في الوقت الذي تضررت فيه أسهم قطاع السلع الاستهلاكية جراء تحذير من بايرسدورف وهبطت أسهم إير فرانس-كيه.إل.إم وماركس آند سبنسر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.3 بالمئة، وكان قد لامس أعلى مستوياته منذ بداية أكتوبر تشرين الأول يوم الثلاثاء. وهبطت جميع بورصات أوروبا باستثناء إيطاليا التي تلقت دعما من قطاع البنوك ذي الثقل.

وكان أداء المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دون أداء السوق، مع تداول الاسترليني قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار وسط آمال جديدة بتجنب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

ومُني سهم إير فرانس-كيه.إل.إم بأسوأ خسارة يومية في أكثر من عشر سنوات بعد أن قالت الحكومة الهولندية إنها ستستحوذ على حصة نسبتها 14 بالمئة في الشركة. وسلط التحرك الضوء على التوترات بين هولندا والشركاء الفرنسيين.

وهبط سهم بايرسدورف إلى أدنى مستوى في عامين بعد أن أصدرت الشركة المنتجة لكريم نيفيا للجلد تحذيرا صادما بشأن هوامش التشغيل في عام 2019.

وهوى سهم ماركس آند سبنسر البريطانية المتخصصة في التجزئة 12.5 بالمئة.

