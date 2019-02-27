انطلاق ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية الخامس

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, افتتح الأمير بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية اليوم, "ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية الخامس", وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين جميع أفراد المجتمع والجهات والقطاعات بالوزارة, إضافة إلى إمارات المناطق بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها التي ستسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا الملتقى إلى عرض إنجازات الوزارة والقطاعات الأمنية خلال عام وتحفيز كافة قطاعاتها إضافة إلى إمارات المناطق في المضي قدماً نحو تبني التقنية المتقدمة كخيار استراتيجي لجميع قطاعاتها.

وحققت المديرية العامة للجوازات ثلاث جوائز في ملتقى "أبشر" الخامس للتعاملات الإلكترونية وجاءت على النحو التالي:- جائزة مبادرة الاستراتيجية التقنية تسلمها مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى, جائزة الخدمات الإلكترونية ذات الأثر الكبير على المستفيد تسلمها مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العميد خالد بن حمد الصيخان, جائزة دعم مبادرة شباب أبشر تسلمها مدير معهد الجوازات المقدم خالد بن محمد العتيبي.

وحضر الملتقى عدد من أصحاب المعالي والمختصين بإمارات المناطق ومدراء وقادة القطاعات الأمنية، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى, ومدير الإدارة العامة للتدريب العميد الدكتور صالح بن سعد المربع, ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد, ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العميد خالد بن حمد الصيخان ومدير معهد الجوازات المقدم خالد بن محمد العتيبي.