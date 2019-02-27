البورصة المصرية تخسر 4 مليارات جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

دفعت عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77 % مسجلاً 14772.34 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.18 % ليصل إلى 714.96 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.27 % من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1801.53 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 4 مليارات جنيه ليصل إلى 823.9 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 1.2 مليار جنيه.