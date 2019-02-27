20 قتيلا على الأقل في حادثة محطة القطار في القاهرة

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم في حادثة قطار مروعة نجم عنها حريق كبير داخل محطة رمسيس الرئيسية في القاهرة، في آخر حادث من هذا النوع يضرب السكك الحديدية المتداعية في مصر.

واستقال وزير النقل المصري بعد ساعات من الحادث.

وبدا أن القطار اصطدم بالحواجز الفولاذية الموجودة في آخر السكة بينما كان يسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى حريق كبير في محطة رمسيس التي اكتست جدرانها باللون الأسود جراء الحريق.

وكان رجال الإطفاء وهم يحاولون إطفاء الحريق المندلع من حطام القطار المتناثر داخل المحطة، فيما كانت قوات الامن تقوم بحراسة الموقع.

وبحسب وزارة الصحة، فقد قتل 20 شخصاً وجرح 40 إثر الحادث.