"وول ستريت" تبدأ تعاملاتها منخفضة مع لقاء رئيسي أمريكا وكوريا الشمالية

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مع انطلاق القمة النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية واشتعال التوترات بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 62.38 نقطة، أو ما يعادل 0.24 بالمئة، عند الفتح إلى 25995.60 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.40 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 2787.50 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 22.88 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 7526.42 نقطة عند الفتح.