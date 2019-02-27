أدنوك الإماراتية توقع اتفاقا لبناء أضخم منشأة تخزين نفط في العالم

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر اليوم إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقعت اتفاقا مع اس.كيه للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط الخام في العالم في إمارة الفجيرة.

وأضاف أن مشروع تخزين النفط سيتكلف 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) وستبلغ سعته 42 مليون برميل.