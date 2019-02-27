ارتفاع طفيف للدولار والين مع تصاعد التوتر بين الهند وباكستان

ارتفع الدولار والين قليلا اليوم مع تصاعد التوترات الإقليمية بعدما قالت باكستان إنها أسقطت طائرتين هنديتين، مما دعم عملات الملاذ الآمن مثل عملتي الولايات المتحدة واليابان.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15 بالمئة إلى 96.155، ليقلص الخسائر التي تكبدها في اليوم السابق.

وفقد المؤشر 0.4 بالمئة الليلة الماضية وهوى إلي 95.948 وهو أقل مستوى له منذ الخامس من فبراير، بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن البنك سيظل متحليا بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة مجددا.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1377 دولار، إذ يقبل المستثمرون عادة على شراء العملة الأمريكية في أوقات التوتر السياسي والاضطرابات السوقية بفضل السيولة العالية.

وصعدت العملة اليابانية إلى 110.38 ين مقابل الدولار مقارنة مع سعر الإغلاق في اليوم السابق البالغ 110.585 ين كما ارتفعت مقابل اليورو.

وتراجعت الروبية الهندية 0.4 بالمئة إلى 71.36 روبية للدولار في الوقت الذي سيطر فيه التوتر على شبه القارة.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بالتحول في معنويات المخاطرة، قليلا ليصل إلى 0.7182 دولار أمريكي ويتجه لوقف موجة المكاسب التي تحققت على مدى ثلاثة أيام.

ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني ليستقر عند 1.3249 دولار أمريكي بعدما ارتفع أكثر من واحد بالمئة الليلة الماضية إلى ذروة خمسة أشهر عند 1.3288 دولار.