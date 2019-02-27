"نيكي" يغلق مرتفعا بفضل الأسهم الدفاعية

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم حيث اشترى المستثمرون في الأسهم الدفاعية مثل شركات الأدوية والشركات العقارية وسحبوا بعض الأموال من شركات الآلات التي صعدت من قبل بفضل التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وصعد نيكي 0.5 بالمئة ليسجل المؤشر القياسي 21556.51 نقطة، غير بعيد بذلك عن أعلى مستوى فيما يزيد على عشرة أسابيع الذي لامسه خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1620.42 نقطة وبلغ عدد الأسهم المرتفعة 1153 سهما متفوقا على الأسهم المنخفضة التي بلغت 893 سهما.

وتفوقت قطاعات مثل الأدوية التي صعد مؤشرها 1.7 بالمئة وأسهم شركات الإنشاءات بمكاسب 1.3 بالمئة والعقارات التي ارتفعت واحدا بالمئة.

وكان من أكبر الخاسرين اليوم الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية والتي حققت مكاسب في وقت سابق بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأحد إنه سيؤجل زيادة الرسوم على السلع الصينية.

وانخفض سهم شركة كينيسي لمعدات أتمتة المصانع 1.2 بالمئة وياسكاوا إلكرتيك 2.4 بالمئة وكوماتسو لصناعة الآلات 1.3 بالمئة.