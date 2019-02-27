استطلاع: معظم الأوروبيين لا يتوقعون حدوث تداعيات سلبية للبريكست على الاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع للرأي صدرت نتائجه اليوم أن أغلبية مواطني الاتحاد الأوروبي لا يتوقعون حدوث أي تداعيات ملموسة أو سلبية على الدول الأخرى الأعضاء في التكتل جراء الخروج البريطاني (بريكست) من الاتحاد.

وقال 61% من الذين استطلعت مؤسسة بيرتسلمان بألمانيا أراءهم إنهم لا يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد سوف يكون له أي نتائج ملموسة على الدول الأوروبية الأخرى، في حين قال 27% فقط إن الخروج سوف يكون له نتائج سلبية.

قال 12% ممن شملهم الاستطلاع إن الاتحاد الأوروبي سوف يكون أفضل بدون بريطانيا.

ويشار إلى أن المؤسسة قامت باستطلاع أراء 11735 مواطنا في الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتباينت الآراء حول ما إذا كانت بريطانيا سوف تستفيد من خروجها من الاتحاد المقرر في 29 مارس المقبل.

ويعتقد حوالي 44% من الأوروبيين أن الخروج سوف يكون سيئا بالنسبة لبريطانيا، في حين يعتقد 25% أنه سوف يكون له مزايا. وأعرب الباقون عن اعتقادهم أن بريطانيا لن تشعر بأي اختلاف.

وأشار الاستطلاع إلى أن الاختلاف في التوجهات بشأن مسألة استفادة بريطانيا من الخروج ترجع بصورة كبيرة إلى الانتماءات السياسية.