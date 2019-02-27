النفط يرتفع مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية وفي الوقت الذي ستلتزم أوبك بتخفيضات الإنتاج.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 55.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 49 سنتا أو ما يوازي 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65 دولار للبرميل، مرتفعا 44 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

وقال معهد البترول الأمريكي في تقريره الأسبوعي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية نزلت بمقدار 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير إلى 444.3 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الرسمية اليوم في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

ولقيت أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات إمدادات منظمة أوبك التي اتفقت مع منتجين من خارجها مثل روسيا في أواخر العام الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار.