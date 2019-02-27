"المراعي" تكمل طرح إصدار صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت شركة المراعي عن الإنتهاء من طرح إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)

بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت الشركة إن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) يبلغ 2,500، فيما تبلغ القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار، وبعائد (الصك/ السند) % 4.311 للسندات المستحقة لمدة 5 سنوات، كما سيتم الاسترداد الكامل عند الاستحقاق.

وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

ويأتي هذا إشارة لإعلان شركة المراعي ("الشركة") على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26/02/2019م المتعلق بأحدث التطورات في إصدار الصكوك الدولية.