نيكي يرتفع 0.26% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وصعد نيكي 0.26 في المئة ليسجل 21504.61 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 في المئة ليصل إلى 1619.40 نقطة.