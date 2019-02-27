برامج دعم تأهيلية وتوظيفية ومسارات مهنية في «لقاءات الرياض»

قال أحمد المجيش؛ مدير عام عمليات التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إن ملتقى لقاءات الرياض 2019 المقرر انطلاقه الأحد المقبل بالشراكة مع القطاع الخاص، يتكامل مع برامج ومبادرات الصندوق لرفع المهارات وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية، لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.

وأضاف المجيش في رد على سؤال "الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي تمهيدي للملتقى في الرياض، أمس، أن رفع المهارات يكون من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف وريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

وأشار مدير عام عمليات التوظيف في (هدف) إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم عديدا من الخدمات والمبادرات لرواد ورائدات الأعمال، كمبادرة تسعة أعشار، لدفع عجلة نمو الأعمال وإفساح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتأخذ زمام المبادرة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وذلك فضلا عن المنصة الافتراضية لسوق العمل في المملكة (البوابة الوطنية للعمل)، التي تربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، وبرامج دعم التوظيف، ودعم تمكين المرأة وكذلك الورش التعريفية والتدريبية المخصصة لرواد ورائدات الأعمال.

وبين المجيش أن "هدف" أطلق أخيرا عددا من البرامج الجديدة وستكون لها منصات خاصة في الملتقى، تتيح للجميع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها سواء على مستوى الأفراد أو المنشآت.