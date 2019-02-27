43.8 مليار ريال تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية في 2018 .. ارتفعت 36 %

تضاعفت قيم تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية بنسبة 103 في المائة خلال ثلاث سنوات، لتبلغ خلال عام 2018 نحو 43.79 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ نحو 21.6 مليار ريال في عام 2015.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن تداولات السعوديين على الأسهم الأمريكية والأوروبية عبر الشركات المرخص لها بيعا وشراء، نمت خلال 2018 بنسبة 35.8 في المائة بما يعادل 11.55 مليار ريال، مقارنة بتداولات 2017 البالغة 32.2 مليار ريال.

وارتفعت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال عام 2018 بنسبة 34.2 في المائة، فيما نمت تداولاتهم في السوق الأوروبية خلال العام نفسه بنسبة 77.8 في المائة.

ومن حجم تداولات السعوديين البالغة 43.8 مليار دولار، استحوذت السوق الأمريكية على 95 في المائة، أي بنحو 41.62 مليار ريال، في حين استحوذت السوق الأوروبية على 5 في المائة بنحو 2.17 مليار ريال.

واستحوذت تداولات الأشخاص في السوق الأمريكية والأوروبية على 93.1 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية البالغة 47.06 مليار ريال خلال 2018، لتشكل السوق الأمريكية فقط منها 88.4 في المائة ونحو 4.6 في المائة للسوق الأوروبية.

وتأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، والنوع الآخر تداولات مباشرة دون وسيط محلي، بيد أنه لا توجد بيانات رسمية عن حجم هذه التداولات.

وبحسب البيانات المتوافرة ما زالت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية، تسجل نموا سنويا متواصلا، إذ بلغت خلال 2016 نحو 25.01 مليار ريال، ونحو 21.61 مليار ريال في 2015.

*وحدة التقارير الاقتصادية