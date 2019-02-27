بدعم «المواد الأساسية» .. الأسهم السعودية تعود للربحية رغم تدني مستويات السيولة

ارتفعت الأسهم السعودية 23 نقطة لتغلق عند 8456 نقطة رابحة 0.27 في المائة بدعم من "المواد الأساسية" بقيادة سهم "سابك". وارتفعت القيمة السوقية بنحو سبعة مليارات ريال لتصل إلى تريليوني ريال، بينما تراجعت السيولة 21 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار ريال. وارتفع مؤشر "إم تي 30" بنسبة بنسبة 0.37 في المائة رابحا أربع نقاط ليغلق عند 1248 نقطة. وأشير في التقرير السابق إلى أن التراجع قد يستمر حتى كسر 8400 نقطة، وكانت أدنى نقطة في الجلسة عند 8375 نقطة وارتدت السوق من عندها مع تزايد اهتمام المتعاملين بأسعار الأسهم عند تلك المستويات، ما يعطي إشارة إيجابية على وجود محافظ تقتنص فرص التراجع، لكن العودة للربحية والدخول في موجة صاعدة تعوض ما فقدته السوق من أعلى مستوياتها لهذا العام يتطلب الاستمرارية في الشراء، ففي حالة أنهت السوق جلسة اليوم على ارتفاع فوق مستويات 8500 نقطة سيعطي مؤشرا جيدا على تحسن شهية المخاطرة والإقبال على السوق، ما يكون بداية موجة صاعدة جديدة تستهدف العودة لمستويات 8670 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8433 نقطة، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8375 نقطة بنسبة 0.7 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8456 نقطة بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلقت عند 8456 نقطة بارتفاع 23 نقطة بنسبة 0.27 في المائة. وتراجعت السيولة 22 في المائة بنحو 467 مليون ريال لتصل إلى 1.7 مليار ريال، بمعدل 23 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 30 مليون سهم متداول لتصل إلى 82 مليون سهم متداول، وبمعدل تدوير 0.15 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 15 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 75 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.4 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 462 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 367 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 155 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الباحة" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 22 ريالا، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 12.66 ريال، وحل ثالثا "الزامل للصناعة" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 18.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دله الصحية" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 66.50 ريال، يليه "السعودي الفرنسي" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 36.35 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 47.65 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 187 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 126 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 5 في المائة بقيمة 94 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية