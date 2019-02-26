محللون: الترخيص لـ "ستاندرد تشارترد" يدعم الصادرات والواردات السعودية ويعزز قطاعها المالي

نوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، بموافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد)، بفتح فرع في المملكة.

وعد الدكتور المغلوث في تصريح لوكالة الأنباء السعودية هذه الخطوة بالإيجابية نحو تعزيز الاقتصاد السعودي، وتماشياً مع برامج تطوير القطاع المالي، وتسهم في تحريك الاقتصاد من خلال تقديم منتجات بنكية تنافسية، وتسهيل وربط التواصل في الاقتصاد السعودي والدول الأخرى، وتحفز الاستثمارات والتجارة البينية بين المملكة والدول التي لها فروع لذلك البنك، حيث أن لدى البنك شركات تابعة وشركاء ومشاريع مشتركة في أكثر من 70 بلداً.

وأكد أن افتتاح البنك في المملكة سيدعم ويمول الصادرات والواردات والاعتمادات المالية، كما سيسهم في رفع الناتج المحلي والدخل القومي من خلال الخدمات البنكية وتمويل القطاعات ومشاريع البنى التحتية وتمويل الصناعات، وسيقوم بدور مهم في إيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين والمواطنات، كون القطاع المصرفي من أكثر القطاعات توظيفاً للسعوديين.

وبين أن ذلك يعطي المجال للتنافسية بين البنوك في تقديم أفضل المنتجات التي يحتاجها رجال الأعمال والشركات، مما يسهم في تعزيز وتنشيط حركة الاقتصاد والتجارة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أن صدور موافقة مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بالموافقة على الترخيص بفتح فرع لبنك (ستاندرد تشارترد) في المملكة، تدل على قوة الاقتصاد السعودي وبيئة الاستثمار الجاذبة، وأن البنوك الخارجية تنظر إلى السوق السعودي كسوق واعد يتضمن العديد من الفرص في القطاع المالي والتمويلي.

وأوضح العجلان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الترخيص الجديد يسهم في توسيع دائرة المنشآت المالية التي سيكون لها أثر إيجابي على متطلبات التمويل والخدمات البنكية لاسيما مع التوسع الذي تشهده المملكة في المشاريع التنموية النوعية العملاقة في نيوم والقدية وغيرها من المشاريع التي ستسهم في تعزيز جميع الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الخدمات البنكية والتمويلية التي تشهد في المملكة تقدماً كبيرًا.

وأضاف أن زيادة فتح فروع للمصارف الأجنبية في المملكة سيتيح مزيداً من خيارات التمويل للشركات ومنشآت القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز وتنشيط حركة الاقتصاد والتجارة، مبيناً أن قطاع الأعمال السعودي ينظر بارتياح لمثل هذا القرار كونه يطرح أمام القطاع الخاص مزيداً من الخيارات والمنافسة في مجالات التمويل، وأن السوق السعودي قادر على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية سواء في القطاع المصرفي أو القطاعات الأخرى.



ومن جانب آخر أكد المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) يعزز القطاع المالي السعودي، ويسهم في تطويره وفق رؤية المملكة 2030، التي ركز أحد برامجها على تطوير القطاع المالي .

وعد البوعينين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية دخول بنك ( ستاندر تشارترد ) السوق السعودية إضافة نوعية للقطاع المصرفي، وتعزيزًا للبنوك الأجنبية التي يفترض أن يكون لها دور أكبر في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، والتقنية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما سيوفره من وظائف للسعوديين.

وبين أن دخول البنوك الأجنبية بفروعها يشكل انفتاحًا للسوق المصرفية السعودية، وهو تحول مهم يؤكد توجه الحكومة بفتح السوق، تعزيزًا للمنافسة، واستجلابًا للاستثمارات والخبرات والتقنيات الأجنبية.

وأكد المحلل الاقتصادي أن دخول البنوك الأجنبية ومنها ستاندرد تشارترد، سيدعم المنظومة التمويلية، وسيوفر قاعدة مهمة لتمويل القطاع الخاص، وتحفيز سوق السندات، وتوفير الدعم المالي المطلوب لمشروعات القطاع الخاص محليًا وخارجيًا، مشيراً إلى أن دخول البنوك الأجنبية لم يكن ليحدث لولا جاهزية البنية التحتية، ومنها التشريعات والأنظمة الرقابية، وجاذبية السوق السعودية للبنوك الأجنبية.

من جانبه أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) يتماشى مع انفتاح السوق المصرفي السعودي على بقية دول العالم، وبالذات في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من تطور كبير سواء ما يتعلق بالإجراءات أو بالأنظمة والتشريعات.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن القطاع المصرفي في المملكة شهد خلال الفترة الماضية تطورات مما أهله إلى أن يحتل مكانة متقدمة للغاية بين القطاعات المصرفية العالمية، إذ صنف القطاع الرابع على مستوى العالم من حيث القوة والمتانة المالية وفق تصنيف وكالة "فيتش" العالمية، كما شهد القطاع خلال السنوات القليلة الماضية تطورات كبيرة فيما يتعلق بأعداد البنوك التي رخصت لها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، حيث وصل عدد التراخيص إلى (28) ترخيصا لمصرف محلي وخليجي وأجنبي، مبيناً أن انضمام هذا البنك للمملكة سيكون إضافة للقطاع المصرفي وللصناعة المصرفية إذ يتجاوز عدد فروعه (1700) فرع حول العالم وينتشر في أكثر من (170 ) دولة على مستوى العالم، مما يوفر بيئة مصرفية تنافسية في المملكة، ويعزز بذلك قدرات القطاع المصرفي من حيث اتساع قاعدة الخدمات والمنتجات المصرفية الذي بدوره سينعكس لمصلحة العملاء من حيث تعدد الخيارات والبدائل.

وأكد أن انضمام هذا البنك إلى القطاع المصرفي السعودي ينسجم تماما ويتناغم مع برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية لروية المملكة الطموحة 2030 بتعزيز ما يعرف بالشمول المالي، وأن تصبح الخدمات المصرفية في متناول جميع أفراد المجتمع بصرف النظر عن المكان أو الزمان.

وأشار أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية إلى أن دخول بنك (ستاندرد تشارترد) للسوق المصرفي السعودي أتى في توقيت جيد ومناسب للغاية لاسيما وأن القطاع المصرفي يشهد حراكاً من الاندماجات التي أعلن عنها بين البنوك المحلية مثل بنك ساب مع البنك الأول، واتفاقية التفاهم المبدئية لاندماج البنك الأهلي مع بنك الرياض، عاداً دخول بنوك جديدة إلى السوق المصرفي السعودي عاملاً رئيساً في تحقيق التوازن، ويعوض ما قد يحدث من انخفاض في عدد البنوك.