"فيات كرايسلر" تعتزم استثمار 4.5 مليار دولار في أمريكا

أعلنت شركة "فيات كرايسلر أوتومبيلز" الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات اعتزامها استثمار 4.5 مليار دولار لإنتاج طرز جديدة من السيارة "جيب" وزيادة إنتاج الشاحنة "رام"، حيث تراهن على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) عالية الربحية، رغم تباطؤ المبيعات في السوق الأمريكية.

وتعتزم "فيات" استثمار 1.6 مليار دولار في مصنع محركات "ماك أفينيو" في مدينة ديترويت الأمريكية لإنتاج الجيل الجديد من السيارة "جراند شيروكي" وطرح ثلاث طرز جديدة كليا من فئة "إس.يو.في" مع خيار استخدام محرك هجين، بحسب "مايك مانلي" الرئيس التنفيذي للمجموعة.

كما ستنفق الشركة 1.5 مليار دولار في مصنع الشاحنات بولاية ميشجان لاستئناف إنتاج السيارتين "جيب واجنير" و"جراند واجنير"، مع استمرار إنتاج الشاحنة "رام 1500 كلاسيك" خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الطرز ستصل إلى السوق في الوقت الذي تتردد فيه الشركات المنافسة مثل "جنرال موتورز" و"فورد موتور" في طرح طرز جديدة مثل "فورد برونكو" و"شيفي بليزر"، مضيفة أن الزيادة غير المتوقعة في مخزون السيارة "جيب رانجلر" تثير بالفعل المخاوف من أن يكون ازدهار قطاع السيارات "إس.يو.في" في الولايات المتحدة والذي قاد أرباح شركات السيارات الأمريكية قد وصل إلى نهايته.

وبحسب "فيات كرايسلر" فإنه من المتوقع بدء إنتاج الطرز "واجنير" و"جراند واجنير" في مصنع "وارين" بولاية ميشيجان أوائل 2021.

وقال "مانلي" إن الاستثمارات تتيح للشركة إنتاج جيل من السيارات "جيب" مزودة بمحركات هجين أو محركات كهربائية، مع نمو الطلب على هذه السيارات في السوق الأمريكية.

وأكدت "فيات كرايسلر" استمرار إنتاج الشاحنة الجديدة كليا "رام" للخدمة الشاقة في مصنع "سالتيللو" بالمكسيك، لتتراجع عن قرارها السابق بنقل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.