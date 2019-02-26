حائز على "نوبل": منتجات الألبان قد تحتوي على مسببات السرطان

حذر طبيب ألماني حائز على جائزة نوبل في الطب من مخاطر الإصابة بالسرطان، بسبب فئة معينة من مسببات السرطان في لحوم الأبقار وحليبها، بحسب "الألمانية".

وقال الطبيب هارالد تسور هاوزن الباحث في المركز الألماني لأبحاث السرطان أمس، إن ما يسمى مكونات الحمض النووي في لحوم الأبقار وحليبها يمكن أن تكون، وفقا للفرضية، سببا للإصابة بالتهابات مزمنة قد تعني ارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون، وكذلك سرطان الثدي والبروستاتا.

وبحسب المركز، يشير نموذج التوزيع الذي يتم رصده على مستوى العالم لمعدلات الإصابات الجديدة بسرطان القولون والثدي، إلى وجود ارتباط وثيق بين السرطان واستهلاك منتجات الألبان واللحوم من لحوم الأبقار الأوروبية.

وأوضح تسور هاوزن أن المعلومات المتوافرة حول جزيئات الحمض النووي في لحوم الأبقار وحليبها تفتح في الوقت ذاته فرصا للوقاية من تلك المخاطر، مشيرا إلى أن حليب الأم يوفر وقاية من امتصاص الجسم لهذه الجزيئات بفضل احتوائه الطبيعي على نوعيات معينة من السكريات.

وأضاف الطبيب الألماني قائلا: "أوصي الأمهات بإرضاع أطفالهن لأطول فترة ممكنة، الأفضل أن تزيد المدة على 12 شهرا".

وحذر المركز الألماني لأبحاث السرطان من إطعام الأطفال الرضع، منتجات حليب الأبقار في وقت مبكر.

وبالنسبة للبالغين أشار الطبيب الألماني إلى أنه يمكن وقايتهم من خلال إعطائهم هذه النوعيات من السكر، طالما أن الإمداد الدائم بها لا ينطوي على آثار جانبية.

وأضاف تسور هاوزن أن الاستغناء عن تناول لحوم الأبقار والحليب للبالغين لن يسفر عن شيء، لأن المرء يكون مصابا بالفعل.

وكوسائل أخرى ممكنة للوقاية، أوصى الطبيب الألماني بتطعيم الماشية وتصفية جزيئات الحمض النووي من الحليب.