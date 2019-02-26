رئيس الاحتياطي الأمريكي: نراقب الغموض والمشكلات غير المحلولة بشأن "بريكست" والتجارة العالمية

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الثلاثاء أن مؤسسته تراقب "عن كثب" مسألة بريكست والمفاوضات التجارية، منتقدا "مشكلات غير محلولة" و"الغموض الكبير" بشأن الملفين.

من جهة أخرى، حذر باول في كلمة ألقاها أمام لجنة في مجلس الشيوخ بأن التضخم في الولايات المتحدة سيتدنى لفترة إلى ما دون نسبة 2% التي حددها البنك المركزي الأميركي هدفا، ما يعزز موقف باول الداعي إلى "التريث" بشأن رفع معدلات الفائدة.